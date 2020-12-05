Певец Дмитрий Маликов сообщил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80%.
По словам музыканта, до пандемии одно его выступление стоило 15-20 тысяч евро, однако сейчас за выступления он берёт гораздо меньше, поскольку спрос на них упал.
"И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу", — отметил артист.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.