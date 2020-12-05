Маликов потерял 80% доходов

Певец Дмитрий Маликов сообщил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80%.

По словам музыканта, до пандемии одно его выступление стоило 15-20 тысяч евро, однако сейчас за выступления он берёт гораздо меньше, поскольку спрос на них упал.