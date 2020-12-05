Несмотря на преклонный возраст, Лия Ахеджакова продолжает играть в театре и исполнять роли в кино. Однако артистка призналась, что её часто посещают плохие мысли.

"Возраст — это такая жуткая сволочь. Незаметно подбирается. Я так и не узнала, в чем смысл жизни. Еще не знаю, что такое смерть, но скоро узнаю. Все время думаю об этом", — пояснила артистка.

"В детство не возвращаюсь. Я человек, который не смотрит назад. Для меня 90-е были хорошим временем. Но лучшее время в моей жизни — это не 90-е, а молодость. Молодость — самое лучшее, что есть вообще. Я вот не успела заметить, когда она у меня закончилась", — добавила актриса.