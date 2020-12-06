"Нам пришлось усыновить Васю": Рыбин и Сенчукова озадачили подписчиков

Супруги, которые вместе уже 30 лет, заинтриговали поклонников.

Одна из крепких пар российского шоу-бизнеса объяснила в своём видеообращении, что ежегодно четвёртого декабря празднуют какую-то семейную дату. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова объяснили, что 22 года назад они усыновили своего сына Василия.

"Отмечаем семейную дату. Она, конечно, казусно-парадоксальная. Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло?" — удивил вопросом подписчиков Виктор Рыбин.

Среди фолловеров нашлись мозговитые личности. Они предположили, что Наталья была беременна, поэтому день свадьбы супруги считают днём усыновления ребенка.

"Сын у вас родился в феврале 1999 года, скорее всего, 4 декабря вы расписались", — написали свою догадку подписчики.

Правильного ответа звёздная парочка ещё не дала. Подписчики надеются, что скоро Рыбин и Сенчукова объяснят смысл своей шарады.