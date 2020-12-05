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Елена Ваенга призналась, что сделала аборт

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга призналась, что в 18 лет забеременела, однако поддалась страху и решилась на аборт.

После этого уже в зрелом возрасте артистка испытывала проблемы при попытках забеременеть, однако ей удалось родить ребёнка. Сейчас Ваенга призывает всех женщин ни в коем случае не делать аборты.

"Это моя личная вина. Никогда, ни при каких условиях, даже пусть атомная война, девочки, никогда не делайте аборт! Нет ни одной женщины на планете, которая в самых тяжелых обстоятельствах, все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом. Никогда этого не делайте. Никогда", — отметил артистка.

Автор: Алексей Корнеев
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