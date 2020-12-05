Елена Ваенга призналась, что сделала аборт

Певица Елена Ваенга призналась, что в 18 лет забеременела, однако поддалась страху и решилась на аборт.

После этого уже в зрелом возрасте артистка испытывала проблемы при попытках забеременеть, однако ей удалось родить ребёнка. Сейчас Ваенга призывает всех женщин ни в коем случае не делать аборты.