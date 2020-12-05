Певица Елена Ваенга призналась, что в 18 лет забеременела, однако поддалась страху и решилась на аборт.
После этого уже в зрелом возрасте артистка испытывала проблемы при попытках забеременеть, однако ей удалось родить ребёнка. Сейчас Ваенга призывает всех женщин ни в коем случае не делать аборты.
"Это моя личная вина. Никогда, ни при каких условиях, даже пусть атомная война, девочки, никогда не делайте аборт! Нет ни одной женщины на планете, которая в самых тяжелых обстоятельствах, все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом. Никогда этого не делайте. Никогда", — отметил артистка.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.