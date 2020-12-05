Королева русского шансона предупредила, что не стоит ожидать её появления на голубых экранах в новогоднюю ночь.
Певица объяснила, что подходит к съёмкам очень выборочно. Предложения, которые её не привлекают, Успенская, по её словам, без сожаления отвергает.
Исполнительница уверила, что её отказ участвовать в новогодних шоу никак не связан с бойкотом, к которому призывал звёзд Валерий Меладзе.
Любовь Успенская отметила, что ей не хочется появляться там, где наблюдается большое скопление людей.
"Я не пойду на новогодние съёмки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. Я приняла участие в новогоднем выпуске "Угадай мелодию" и ещё парочке программ. В других передачах участвовать не буду", — сказала звезда.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.