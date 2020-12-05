Любовь Успенская отказалась сниматься в "голубых огоньках"

Королева русского шансона предупредила, что не стоит ожидать её появления на голубых экранах в новогоднюю ночь.

Певица объяснила, что подходит к съёмкам очень выборочно. Предложения, которые её не привлекают, Успенская, по её словам, без сожаления отвергает.

Исполнительница уверила, что её отказ участвовать в новогодних шоу никак не связан с бойкотом, к которому призывал звёзд Валерий Меладзе.

Любовь Успенская отметила, что ей не хочется появляться там, где наблюдается большое скопление людей.