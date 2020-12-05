Единственному ребёнку оперной певицы, которого она родила от уругвайского оперного певца Эрвина Шрота, медики поставили диагноз аутизм.
К счастью, у мальчика по имени Тьяго лёгкая форма этого заболевания.
Врачи объяснили Анне Нетребко, что таким детям не нужны медикаменты. Всё, что требуется от близких людей, это максимально социализировать ребёнка, научить жить в обществе.
Анна заметила, что мальчик любит живопись. Тьяго признаётся, что мечтает быть мультипликатором, однако никаких шагов к реализации своей мечты он пока не делает.
"Таким людям можно дать возможность работать, жить самостоятельно, они очень сладкие, они любят…
Он любит странные вещи, но петь не хочет", — рассказала в певица в передаче "Открытая студия".
При том, что мальчик страдает аутизмом, Анна Нетребко замечает, насколько он хитрый и умеет добиваться своего.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.