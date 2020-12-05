В Москве простились с актёром из "Собачьего сердца" Борисом Плотниковым

Актёр, наибольшую известность которому принесла роль доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", скончался второго декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Борис Плотников служил в Московском художественном театре (МХТ им. А. П. Чехова), где и прошла церемония прощания с артистом.

Коллегам разрешили присутствовать на траурном мероприятии, хотя ранее сообщалось, что панихида пройдёт в закрытом режиме из-за пандемии.

"Все, что он делал — делал максимально, подходил к роли ответственно. Все говорят, что он был закрытый человек, но только для тусовки, а так он был открыт миру, всему новому и ролям", — сказал коллега Плотникова актёр Игорь Золотовицкий.

Траурная процессия, которая прололжалась около часа, двинулась на Троекуровское кладбище, сопровождаемая аплодисментами поклонников артиста.