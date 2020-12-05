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Иосиф Пригожин: "Музыканты тырят печенюшки с могил"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Работники шоу-бизнеса в панике: около шестисот тысяч задействованных в индустрии развлечений артистов более полугода сидят без работы.

Попытки как-то обозначить эту серьёзную проблему вызывают в обществе поток негатива и озлобления.

Иосиф Пригожин объяснил, что артисты выступают на концертах, посвящённых общегосударственным праздникам, на благотворительной основе.

Продюсер сетует, что государство при этом, когда артисты попали в беду, не спешит выручать представителей шоу-бизнеса.

"Людям кажется, что если ты поддерживаешь государство, то государство даёт тебе какие-то коврижки. Это не так. Музыканты тырят печенюшки с могил. Я называю это так. Я ни разу не видел, чтобы госорганы заплатили артисту деньги", — объяснил Пригожин в интервью Youtube-каналу "Редакция".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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