Иосиф Пригожин: "Музыканты тырят печенюшки с могил"

Работники шоу-бизнеса в панике: около шестисот тысяч задействованных в индустрии развлечений артистов более полугода сидят без работы.

Попытки как-то обозначить эту серьёзную проблему вызывают в обществе поток негатива и озлобления.

Иосиф Пригожин объяснил, что артисты выступают на концертах, посвящённых общегосударственным праздникам, на благотворительной основе.

Продюсер сетует, что государство при этом, когда артисты попали в беду, не спешит выручать представителей шоу-бизнеса.