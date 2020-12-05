Работники шоу-бизнеса в панике: около шестисот тысяч задействованных в индустрии развлечений артистов более полугода сидят без работы.
Попытки как-то обозначить эту серьёзную проблему вызывают в обществе поток негатива и озлобления.
Иосиф Пригожин объяснил, что артисты выступают на концертах, посвящённых общегосударственным праздникам, на благотворительной основе.
Продюсер сетует, что государство при этом, когда артисты попали в беду, не спешит выручать представителей шоу-бизнеса.
"Людям кажется, что если ты поддерживаешь государство, то государство даёт тебе какие-то коврижки. Это не так. Музыканты тырят печенюшки с могил. Я называю это так. Я ни разу не видел, чтобы госорганы заплатили артисту деньги", — объяснил Пригожин в интервью Youtube-каналу "Редакция".
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.