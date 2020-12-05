Сейчас жизни известного продюсера Бари Алибасова ничего не угрожает. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.
По его словам, отец покинет больницу и будет дома уже в субботу вечером.
"Давление у него там, да, он сейчас в общем отделении спит. Мне сказали, что он в субботу будет дома вечером. Ситуация нормальная, более-менее нормальная. Все анализы полные, о токсических веществах в организме, будет известно в понедельник", — пояснил сын продюсера.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.