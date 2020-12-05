Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после отравления "Виагрой"

Сейчас жизни известного продюсера Бари Алибасова ничего не угрожает. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, отец покинет больницу и будет дома уже в субботу вечером.