Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Reeflay, который не прекращал вести трансляцию даже после смерти своей девушки.
Напомним, ранее Стас Решетников выгнал возлюбленную на балкон без одежды, а вскоре она скончалась. Позже оказалось, что девушка незадолго до смерти принимала наркотики.
"Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Мы быстро удалили её записи у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube", — сообщили представители видеохостинга.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.