YouTube удалил канал блогера, у которого умерла девушка в прямом эфире

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Reeflay, который не прекращал вести трансляцию даже после смерти своей девушки.

Напомним, ранее Стас Решетников выгнал возлюбленную на балкон без одежды, а вскоре она скончалась. Позже оказалось, что девушка незадолго до смерти принимала наркотики.