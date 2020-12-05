Королёва выбрала бюджетный отдых в Африке за 150 тысяч рублей

Певица уверена, что напрасно хейтеры ругают Королёву за расточительность.

Наталья Штурм, которая тоже испытала на себе отдых в Танзании, убеждена, что Королёва избрала вполне себе бюджетный отдых.

Жена Тарзана, которая сетовала на тяжёлые времена, ведёт себя скромно на фоне своих коллег, которые избрали местом отдыха Объединённые Арабские Эмираты.

"Занзибар — направление разрешённое. Это самое дешёвое из всех островных мест. Там хорошо: белый песок, пальмы. Для меня это был один из самых дешёвых отдыхов в жизни, также улетела отдыхать одна. Отдых в четырёхзвёздочном отеле на 14 дней стоил в районе 70000 рублей. Что уж сравнивать с Мальдивами, где ценник начинается минимум от 200000!" — рассказала Штурм в интервью "Московскому комсомольцу".

По подсчётам певицы, в общей сложности одиночная вылазка в Африку обойдётся Королёвой в 150 тысяч рублей.