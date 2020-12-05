В свои 71 Валерий Леонтьев решил преобразить внешность и воспользовался услугами пластических хирургов.
Результаты такого "преображения" смогли первыми увидеть подписчики Николая Баскова, который опубликовал селфи с Леонтьевым на съёмках передачи Андрея Малахова.
Поклонники артиста не узнали былую звезду эстрады и отметили, что Леонтьев стал похож на женщину. Многие его сравнивали с Надеждой Бабкиной, Софи Лорен и Софией Ротару.
"На этом же фото Леонтьев ненатуральный? Просто из картона во весь рост для фото сделан?" — заметили пользователи.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.