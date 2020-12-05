Найдена компрометирующая переписка Легкоступовой с Фирсовым

Дочь исполнительницы хита "Ягода малина" не оставляет попыток уличить супруга матери в причастности к её смерти.

Анетта Бриль изучила переписку матери с Юрием Фирсовым. Там она нашла некоторые фрагменты, которые, по её мнению, могут свидетельствовать против мужа матери.

В эфире программы "Док-ток" Анетта рассказала о чём её мать переписывалась со своим будущим супругом.

На момент знакомства с Легкоступовой Фирсов был женат.

В одной из переписок певица предложила мужчине расторгнуть брак. В ответ он прислал гневное сообщение в аудиоформате. В нем он, используя нецензурные выражения, заявил, что разочаровался в артистке, так как повёлся на её провокацию.

При этом Фирсов присылал исполнительнице фотографии красивых женщин, с которыми он работал, заставляя Легкоступову ревновать.

Анетта уверена, что брак с Юрием Фирсовым негативно отразился на матери, которая начала злоупотреблять спиртными напитками, чего с ней, по словам дочери, раньше не случалось.