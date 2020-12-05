Звезда "Городка", который работал с опальным актёром на съёмочных площадках, уверен, что Ефремов ещё сумеет себя показать.
Юрий Стоянов объяснил, что Михаил Ефремов очень творческий человек, который не мыслит себя без актёрской работы. Он уверен, что испытание, посланное актёру судьбой, станет для него возможностью для гениального рывка в профессии.
Стоянов убеждён, что Михаил Олегович даже в колонии найдёт применение своему таланту.
"Он что-нибудь в колонии замутит", — сказал Юрий Николаевич в интервью порталу svpressa. ru.
Юморист предрекает Ефремову громкое возвращение в кинематограф.
"Я даже не сомневаюсь, что Ефремова ждёт не просто возвращение в кино, а невероятное, триумфальное возвращение в кино. Надеюсь, что он освободится раньше срока, как и многие люди, которые абсолютно законно имеют такую возможность", — объяснил автор и актёр передачи "Городок" журналистам издания svpressa. ru.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.