Стоянов уверен, что Ефремов в колонии что-нибудь "замутит"

Звезда "Городка", который работал с опальным актёром на съёмочных площадках, уверен, что Ефремов ещё сумеет себя показать.

Юрий Стоянов объяснил, что Михаил Ефремов очень творческий человек, который не мыслит себя без актёрской работы. Он уверен, что испытание, посланное актёру судьбой, станет для него возможностью для гениального рывка в профессии.

Стоянов убеждён, что Михаил Олегович даже в колонии найдёт применение своему таланту.

"Он что-нибудь в колонии замутит", — сказал Юрий Николаевич в интервью порталу svpressa. ru.

Юморист предрекает Ефремову громкое возвращение в кинематограф.