Муж Бородиной уверен, что женщины должны прощать мужьям измены

Ксения Бородина яростно защищает свою семью от посягательств недоброжелателей.

Ведущая "Дома-2" ратует за семейные ценности, выражая презрение к тем, кто ведёт беспорядочный образ жизни.

Подписчики ведущей помнят кризисный момент в жизни Бородиной, когда она чуть было не развелась с мужем, подозревая его в неверности. Актриса сумела преодолеть проблемы в личной жизни и снова воссоединилась с любимым.

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров примерил на себя роль эксперта по семейным вопросам. Он поразмышлял на тему мужских измен. И уверил женщин, что они при всём желании не смогут предотвратить измену, так как всё зависит от мужчины.

Курбан объяснил, что отношения у мужской половины человечества к отношениям на стороне намного проще. Они иногда даже не помнят имени той, с которой изменили жене, поэтому женщинам стоит прощать мужьям подобные "косяки".