"Одно лицо": Валерия Леонтьева с трудом отличили от Бабкиной

Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед порадовал поклонников неувядаемой молодостью.

Фанаты Валерия Леонтьева давно шутят над тем, что время не властно над Валерием Яковлевичем.

71-летний певец похоже знает секрет вечной молодости. На снимке, который опубликовал в своём Instagram-аккаунте Николай Басков, Валерий Леонтьев поражает свежестью и молодостью.

Интернет-пользователи отметили, что Леонтьев в компании Баскова и Александра Реввы выглядит самым юным.

При этом нашлись такие внимательные фолловеры, которые обратили внимание на непонятную схожесть Валерия Леонтьева с Надеждой Бабкиной.

"Почему Леонтьев так похож на Бабкину?" — появилось множество подобных комментариев под фото знаменитостей.

Сетевые остряки пошутили, что, возможно, Леонтьев и Бабкина обращаются к одному и тому же косметологу.