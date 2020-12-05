Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед порадовал поклонников неувядаемой молодостью.
Фанаты Валерия Леонтьева давно шутят над тем, что время не властно над Валерием Яковлевичем.
71-летний певец похоже знает секрет вечной молодости. На снимке, который опубликовал в своём Instagram-аккаунте Николай Басков, Валерий Леонтьев поражает свежестью и молодостью.
Интернет-пользователи отметили, что Леонтьев в компании Баскова и Александра Реввы выглядит самым юным.
При этом нашлись такие внимательные фолловеры, которые обратили внимание на непонятную схожесть Валерия Леонтьева с Надеждой Бабкиной.
"Почему Леонтьев так похож на Бабкину?" — появилось множество подобных комментариев под фото знаменитостей.
Сетевые остряки пошутили, что, возможно, Леонтьев и Бабкина обращаются к одному и тому же косметологу.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.