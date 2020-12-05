Экстрасенсы объяснили, что думают по поводу увольнения Сафронова

В самом фантастическом шоу российского телевидения разразился скандал.

Скептика "Бмтвы экстрасенсов, который должен был подвергать сомнению способности "телемагов" обвиняют в том, что он давал участникам проекта подсказки, составив на свои услуги прейскурант цен.

Сам Сергей Сафронов отрицает подобные обвинения, автором которых является парапсихолог Алина Вердиш.

Участница проекта подробно рассказала обо всех ухищрениях, к которым прибегал Сафронов, чтобы передать нужную информацию конкурсантам.

Пока Вердиш — единственная обвинительница Сафронова. Остальные участники шоу уверяют, что ведущий никогда не требовал с них денег за подсказки.

"Мне лично Сафронов никогда не предлагал купить у него информацию, чтобы пройти в дальнейший тур. Я готов поклясться в этом своей жизнью", — объяснил финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зиррадин Рзаев.

Другая участница шоу, гадалка Виктория Железнова, уверена, что при отсутствии подлинных магов организаторам шоу приходится приспосабливаться к новым условиям, связанным с дефицитом настоящих экстрасенсов.