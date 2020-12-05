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Экстрасенсы объяснили, что думают по поводу увольнения Сафронова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В самом фантастическом шоу российского телевидения разразился скандал.

Экстрасенсы объяснили, что думают по поводу увольнения Сафронова

Скептика "Бмтвы экстрасенсов, который должен был подвергать сомнению способности "телемагов" обвиняют в том, что он давал участникам проекта подсказки, составив на свои услуги прейскурант цен.

Сам Сергей Сафронов отрицает подобные обвинения, автором которых является парапсихолог Алина Вердиш.

Участница проекта подробно рассказала обо всех ухищрениях, к которым прибегал Сафронов, чтобы передать нужную информацию конкурсантам.

Пока Вердиш — единственная обвинительница Сафронова. Остальные участники шоу уверяют, что ведущий никогда не требовал с них денег за подсказки.

"Мне лично Сафронов никогда не предлагал купить у него информацию, чтобы пройти в дальнейший тур. Я готов поклясться в этом своей жизнью", — объяснил финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зиррадин Рзаев.

Другая участница шоу, гадалка Виктория Железнова, уверена, что при отсутствии подлинных магов организаторам шоу приходится приспосабливаться к новым условиям, связанным с дефицитом настоящих экстрасенсов.

"Но если рейтинги растут, зритель смотрит проект, его и не закрывают, значит приходится прибегать к различным путям выбора победителя. А как еще снимать, если нет экстрасенсов? Мне уже смотреть это неинтересно. Видно, что показывают сказки", — выразила своё мнение Железнова.

 

 

Автор: Елена Былкина
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