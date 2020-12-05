Резидент Comedy Club Илья Соболев раскритиковал Сергея Шнурова, который высмеивает различные скандалы с помощью стихотворений собственного сочинения.

По мнению юмориста, музыкант стал "в каждой бочке затычкой", а комментировать действительно важные темы боится.

"В каждой бочке, кто затычка? Даже не затычка! Штык! И Пригожина, и Басту подколол стихами вмиг. Топчик топчет их по делу. И без дела. Топчик жжёт! Вроде бы всё классно, смело, но улыбка не идёт", — объяснил Соболев.