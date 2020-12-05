Ирина Шейк бросила своего голливудского бойфренда

Американские папарацци пристально следят за жизнью российской супер-модели.

Ирине Шейк журналисты не дают прохода даже в Нью-Йорке. СМИ США проследили, как модель гуляла со своей дочкой Леей.

С отцом малышки Брэдли Купером Шейк давно рассталась. После разрыва отношений с Купером она попала под чары знаменитого ловеласа Вито Шнабеля.

Её часто видели в компании арт-дилера, за которым закрепилась слава неисправимого Казановы.

Вито Шнабелю приписывали романы с моделями Эль Макферсон и Хайди Клум, актрисами Деми Мур и Эмбер Херд.

О том, что Ирина Шейк больше не желает видеть своего бойфренда, папарацци поняли, так как она прошла мимо своего экс-возлюбленного, не остановившись и даже не поздоровавшись с ним.

Сам Шнабель в ответ на такое равнодушие только развёл руками.