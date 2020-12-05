Сын Михаила Круга сменил фамилию

Сын известного шансонье Михаила Круга Александр, которому недавно исполнилось 18 лет, решил изменить фамилию. Ранее она у юноши звучала как Воробьёв.

Примечательно, что такая же фамилия была и у его убитого отца, поскольку Круг — это псевдоним. Теперь в паспорте молодой человек записан как Александр Круг.