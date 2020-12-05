Сын известного шансонье Михаила Круга Александр, которому недавно исполнилось 18 лет, решил изменить фамилию. Ранее она у юноши звучала как Воробьёв.
Примечательно, что такая же фамилия была и у его убитого отца, поскольку Круг — это псевдоним. Теперь в паспорте молодой человек записан как Александр Круг.
"В феврале этого года я поменял фамилию, прежде был, как и отец по паспорту — Воробьевым, сейчас же стал Кругом. Я понял, что родители — люди известные, когда мне было два года. Но сегодня не все люди, узнавая, чей я сын, любят меня. Кому-то это не нравится", — объяснил свой поступок Александр.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.