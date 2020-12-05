Александра Будникова вылетела из шоу "Голос"

Вокалистка, которая сразу же оказалась в центре скандала, покинула шоу со слезами на глазах.

С Александрой Будниковой, которую обвинили в "блате", так как на Первом канале ведущим работает её отец Роман Будников, решили попрощаться.

Участие в телевизионном проекте стало для девушки серьезным испытанием. Триумфальное её появление в "Голосе", когда к ней повернулись все члены жюри, стало поводом для слухов о том, что девушку продвигают в проекте по протекции.

Каждое выступление Александры привлекало особо пристальное внимание зрителей, которые относились к конкурсантке довольно предвзято.

Очередной этап шоу под названием "Накауты" стал для Будниковой последним. Она не выдержала конкуренции соперников и покинула шоу.

Интернет-пользователи отметили, что жюри вынуждено было так поступить, так как успехи девушки на "Голосе" могли спровоцировать новые слухи о её "блатном" продвижении.