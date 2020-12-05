Водонаева присоединилась к критике "Дома-2"

Алёна Водонаева поддержала Анастасию Самбурскую, которая недавно обрушалась с критикой на проект "Дом-2" и его ведущих, в особенности на Ольгу Бузову.

Водонаева отметила, что Бузову она уважает, однако проект за последние годы превратился в "помойку". Примечательно, что она также принимала участие в съёмках проекта.