Соболев об избирательной критике Шнурова: "Где стихи, братан?"

Стендап-комик не понимает, почему лидер группы "Ленинград" не ударяет сатирой по социальным проблемам общества.

Юморист опубликовал в Instagram видео, в котором упрекает Сергея Шнурова в том, что его критика направлена исключительно на коллег по шоу-бизнесу.

Сергей Владимирович уже успел уязвить едкими стихотворными памфлетами Иосифа Пригожина и Стаса Михайлова. С Василием Вакуленко (Баста) у него в Сети состоялась стихотворная "дуэль".

Комик призвал Шнурова переключиться в своих стихах на то, чтобы заклеймить позором постыдные явления в социуме.