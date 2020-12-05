Стендап-комик не понимает, почему лидер группы "Ленинград" не ударяет сатирой по социальным проблемам общества.
Юморист опубликовал в Instagram видео, в котором упрекает Сергея Шнурова в том, что его критика направлена исключительно на коллег по шоу-бизнесу.
Сергей Владимирович уже успел уязвить едкими стихотворными памфлетами Иосифа Пригожина и Стаса Михайлова. С Василием Вакуленко (Баста) у него в Сети состоялась стихотворная "дуэль".
Комик призвал Шнурова переключиться в своих стихах на то, чтобы заклеймить позором постыдные явления в социуме.
"Закрываются кружки, где по 10 деток пляшут, школы же вовсю (работают)! Где про это вот стишки? Рестораны в Питере — на замок извольте! А куда деть персонал? Нафиг их увольте. Серый, где стихи, братан?" — возмущается Илья Соболев.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.