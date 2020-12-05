Актриса Анастасия Самбурская призналась, что никогда не считала Ольгу Бузову хорошей певицей. Более того, артистка решила высказать всё, что она думает об экс-ведущей "Дома-2".

"При встрече ты, поджав свой хвост, отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съёмках 9 числа, и я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность. А ещё лживая. Когда нет таланта, приходится щебетать: "Мои люди, мои люди"… Дворянка столбовая. Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человек с головой не воспринимает тебя не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое, и популярное в кругах тупых людей", — высказалась Самбурская.