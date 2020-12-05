Дрожжина и Цивин хотели сделать из дачи Баталова дом престарелых

Супруги, которых обвиняют в мошенничестве, дали комментарии по поводу того, как они хотели распорядиться имуществом Алексея Баталова.

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина редко что-либо говорят в своё оправдание. Они воздерживаются от общения с прессой, несмотря на потоки обвинений в их адрес.

Супруги всё же объяснили, что они намеревались делать, оформляя в собственность дачу народного артиста РСФСР Алексея Баталова.

Цивин рассказал, что Гитана Леонтенко поручила ему продать дачный дом покойного супруга.

Он, однако, не рекомендовал ей этого делать, так как цены на недвижимость упали. Михаил Цивин, по его словам, предложил вдове артиста сделать из дачи Дом ветеранов кино имени Баталова.

"Это был бы дом престарелых. В своё время такой был на Кутузовском проспекте… Дом ветеранов кино. Кстати, Баталов тоже принимал участие в его создании", — объяснил Цивин.

Сама же Гитана Леонтенко отрицает подобное заявление, утверждая, что не подписывала никаких документов, а её почерк просто подделали.