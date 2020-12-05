Норкин разглядел в шприцах вирус COVID-19

Для устрашения гостей передачи ведущий продемонстрировал шприц.

Во время передачи "Место встречи" Андрей Норкин объяснил, что врач оставил ему два шприца, которые медик рекомендовал использовать в тех случаях, если кто-то из экспертов программы выйдет из себя.

"Тут какой-то вирус в нём плавает. Давай их уберем от греха подальше", — сказал Норкин своему соведущему.

Гости, сидящие в студии, посоветовали ведущему пристальнее присмотреться к содержимому шприца, обратив внимание, нет ли у вируса шипов.

Андрей Норкин довольно скептически относится к ажиотажу вокруг пандемии коронавируса, считая, что тема "раздута до масштабов совершенно невообразимых".