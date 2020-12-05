В конфликт Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской вмешалась бывшая участница "Дома-2".
Алена Водонаева лайкнула пост Настасьи Самбурской, в котором она называет "Дом-2" днищем.
Позже светская львица объяснила, что не читала пост, а лайкнула публикацию только потому, что ей понравился снимок Самбурской.
Разобравшись с ситуацией, Водонаева частично приняла позицию обвинителей "телестройки".
Алёна, которая стала известной благодаря этому проекту, с ностальгией вспомнила о старом добром"Доме-2", отличающимся наивностью и строгими нравами.
В качестве доказательства того, что прежняя "телестройка" нетерпимо относилась ко всякого рода непотребствам, она привела в пример один показательный случай.
"Я считаю, что "ДОМ-2" 16 лет назад и сейчас — это две разные планеты. Ни о какой нравственности и речи быть не может. Это слово неуместно в контексте реалий шоу. Мне есть за что уважать Бузову, но это не имеет отношения к "ДОМу-2". После того как в 2014 году проект покинула Михайловская (креативный и линейный продюсер), этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей. В наше время оттуда Беркову выгнали с позором, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу?", — объяснила свою позицию Водонаева.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.