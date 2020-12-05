"ДОМ-2" уже не тот: Алёна Водонаева поддержала Самбурскую

В конфликт Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской вмешалась бывшая участница "Дома-2".

Алена Водонаева лайкнула пост Настасьи Самбурской, в котором она называет "Дом-2" днищем.

Позже светская львица объяснила, что не читала пост, а лайкнула публикацию только потому, что ей понравился снимок Самбурской.

Разобравшись с ситуацией, Водонаева частично приняла позицию обвинителей "телестройки".

Алёна, которая стала известной благодаря этому проекту, с ностальгией вспомнила о старом добром"Доме-2", отличающимся наивностью и строгими нравами.

В качестве доказательства того, что прежняя "телестройка" нетерпимо относилась ко всякого рода непотребствам, она привела в пример один показательный случай.