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"ДОМ-2" уже не тот: Алёна Водонаева поддержала Самбурскую

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В конфликт Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской вмешалась бывшая участница "Дома-2".

"ДОМ-2" уже не тот: Алёна Водонаева поддержала Самбурскую

Алена Водонаева лайкнула пост Настасьи Самбурской, в котором она называет "Дом-2" днищем.

Позже светская львица объяснила, что не читала пост, а лайкнула публикацию только потому, что ей понравился снимок Самбурской.

Разобравшись с ситуацией, Водонаева частично приняла позицию обвинителей "телестройки".

Алёна, которая стала известной благодаря этому проекту, с ностальгией вспомнила о старом добром"Доме-2", отличающимся наивностью и строгими нравами.

В качестве доказательства того, что прежняя "телестройка" нетерпимо относилась ко всякого рода непотребствам, она привела в пример один показательный случай.

"Я считаю, что "ДОМ-2" 16 лет назад и сейчас — это две разные планеты. Ни о какой нравственности и речи быть не может. Это слово неуместно в контексте реалий шоу. Мне есть за что уважать Бузову, но это не имеет отношения к "ДОМу-2". После того как в 2014 году проект покинула Михайловская (креативный и линейный продюсер), этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей. В наше время оттуда Беркову выгнали с позором, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу?", — объяснила свою позицию Водонаева.

Автор: Елена Былкина
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