Топалов лёг под нож хирурга после "Ледникового периода"

Артист будет проходить реабилитационный период рядом с женой и сыном.

Ледовые испытания для многих звёзд заканчиваются плачевно. Ольга Бузова и Анна Семенович ломали рёбра во время прокатов в шоу "Ледниковый период".

На этот раз жертвой фигурного катания стал Влад Топалов. В своем Instagram-аккаунте певец опубликовал фото, подпись к которому гласит, что он перенёс операцию после ледового шоу.