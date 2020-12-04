Артист будет проходить реабилитационный период рядом с женой и сыном.
Ледовые испытания для многих звёзд заканчиваются плачевно. Ольга Бузова и Анна Семенович ломали рёбра во время прокатов в шоу "Ледниковый период".
На этот раз жертвой фигурного катания стал Влад Топалов. В своем Instagram-аккаунте певец опубликовал фото, подпись к которому гласит, что он перенёс операцию после ледового шоу.
"Три дня покоя после операции. И я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведём. Мультики, еда и диван с любимой женой! Как говорил В. С. Высоцкий: "Это не беда, если болит нога". Всем на ледовый каток! Очень рекомендую. Гарантированный отдых на диване! Ура, товарищи! Всем спасибо, всем пока!" — написал супруг Регины Тодоренко в своём микроблоге.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.