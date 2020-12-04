Актёра из "Глухаря" задержали за драку в столичном баре

Представителей российского шоу-бизнеса всё чаще уличают в драках и дебошах.

Недавно СМИ сообщали, что Павел Прилучный подрался с владельцем клуба в Калининграде. После потасовки актёру пришлось обратиться за медицинской помощью и даже перенести операцию на лице.

На этот раз своим безудержным темпераментом отличился актёр Кирилл Мелехов, известный по ролям в фильмах "Глухарь", "Кухня", "Остров".

Артист, которому в кино часто достаются роли бандитов и сотрудников правоохранительных органов, жестоко избил гостя московского бара "Руки вверх".

По информации канала "РЕН ТВ", Мелехов с друзьями отдыхал в развлекательном заведении, когда к ним присоединилась компания незнакомых мужчин. Соседству актёр оказался не рад, в результате чего произошла массовая драка.

Всех участников потасовки задержала полиция. Подробности инцидента уточняются.