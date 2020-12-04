Супруга юмориста знает толк в стильных вещах.
Татьяна Брухунова часто публикует снимки в оригинальных образах. Женщина чередует посты про материнство с фотографиями в обновках. У Татьяны свой стиль и особая манера одеваться.
Подписчики Брухуновой, знающие толк в моде, пристально рассматривают предметы гардероба жены знаменитого юмориста. Модницы с одного взгляда определяют бренд одежды и её стоимость.
Наряд, в котором Татьяна сфотографировалась рядом с супругом, интереса у фолловеров не вызвал.
Внимание особенно дотошных интернет-пользователей привлекла сумка женщины. Замечено, что Татьяна питает слабость ко всевозможным аксессуарам.
Осведомлённые подписчики убеждены, что в руках у Брухуновой — сумка-седло от фирмы Dior. Её стоимость начинается от 250 тысяч рублей.
В Сети уверены, что дорогостоящую сумку Татьяне подарил любящий супруг.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.