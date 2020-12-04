Петросян побаловал молодую жену сумкой за 250 тысяч рублей

Супруга юмориста знает толк в стильных вещах.

Татьяна Брухунова часто публикует снимки в оригинальных образах. Женщина чередует посты про материнство с фотографиями в обновках. У Татьяны свой стиль и особая манера одеваться.

Подписчики Брухуновой, знающие толк в моде, пристально рассматривают предметы гардероба жены знаменитого юмориста. Модницы с одного взгляда определяют бренд одежды и её стоимость.

Наряд, в котором Татьяна сфотографировалась рядом с супругом, интереса у фолловеров не вызвал.

Внимание особенно дотошных интернет-пользователей привлекла сумка женщины. Замечено, что Татьяна питает слабость ко всевозможным аксессуарам.

Осведомлённые подписчики убеждены, что в руках у Брухуновой — сумка-седло от фирмы Dior. Её стоимость начинается от 250 тысяч рублей.

В Сети уверены, что дорогостоящую сумку Татьяне подарил любящий супруг.