Любовь Успенская объяснила, почему её дочь сошла с ума

Певица нашла своей дочери, которая пошла во все тяжкие, оправдание.

Королева шансона приняла участие в релити-шоу "Пацанки" на канале "Пятница!".

Любовь Успенская объяснила, в какой именно момент её любимая дочь повернула не туда. По словам певицы, всему виной шаманы Перу. Дочку исполнительницы, которая недавно обвиняла мать во всех смертных грехах, по мнению Успенской, испортили колдуны Латинской Америки.

Любовь Залмановна поведала девушкам из шоу "Пацанки", которые пытаются перебороть негативный сценарий своей жизни, что во время шаманского обряда дочке дали огромную дозу психоактивных веществ.

"Разумеется, у неё съехала крыша", — объяснила Любовь.

Таким образом, Успенская предостерегла беспечных туристов участвовать в опасных обрядах оккультистов Перу.