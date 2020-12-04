Урганту стало интересно, почему Маск хочет сбежать на Марс

Ведущего впечатлили планы американского миллиардера освоить просторы Красной планеты.

Изобретатель уверен, что нога человека вступит на поверхность Марса не позднее 2026 года. Ивану Урганту показалось подозрительным, почему Илон Маск решил спешно покинуть Землю.

Он выставил космические достижения в США в контрасте с поведением генерального директора "Роскосмоса".

"Как-то заторопился Илон Маск с Земли. Другими словами, почему Илончик валит? Повод для тревоги есть: в день, когда Маск объявил о полёте, в Сети появилось видео от Дмитрия Рогозина. Берегитесь, космические захватчики", — съязвил Иван Ургант, демонстрируя стрельбу главы "Роскосмоса" из пистолета.

Ведущий объяснил, что такое оружие в космическом пространстве последний раз применяли Белка и Стрелка, когда отбивались от Чужого. В крайнем случае, по мнению Урганта, Россия может бросить на передовую робота Фёдора.