Актёр после двухнедельного пребывания на карантине пополнил ряды заключённых колонии № 4 Белгородской области.

В этой же образцово-показательной колонии отбывали наказание за драку футболисты Кокорин и Мамаев.

Как сообщает "КП-Белгород", ажиотажа, который сопровождал приезд футболистов в место заключения, в случае с Ефремовым нет. Интереса возрастной актёр не представляет ни для сотрудников колонии, ни для заключённых.

"Его приезд не вызывает никаких эмоций. Понимаете, он ведь уже пожилой актёр, мало где появляется. То ли дело Кокорин и Мамаев: футбол у нас популярнее театра, их имена были на слуху и до скандала. Поэтому они вызвали реальный интерес даже у нас. Ну, и нужно понимать, что ребята тогда просто подрались, пусть и сильно. Но они молодые, это часто случается.

А здесь человек погиб. Все видели эти кадры с пьяным Ефремовым, читали его заявления о невиновности — к нему и отношение хуже", — объясняет источник в интервью "КП-Белгород".