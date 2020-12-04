Бузова отчитала Самбурскую, которая назвала "Дом-2" днищем

Неосторожное высказывание Ксении Бородиной спровоцировало острый конфликт.

Самбурская вскипела из-за критики Бородиной сериала "Беспринципные".

Ведущая "Дома-2" обвинила создателей многосерийного фильма в том, что они показывают аморальные отношения между мужчиной и женщиной.

Настасья Самбурская, которая играет одну из ролей в сериале, не осталась в долгу и отметила, что Бородина, которая 16 лет ведёт скандальную передачу "Дом-2", сама тоже причастна к довольно безнравственному проекту.

"Дом-2" — днище. Ведущие "Дома-2" — днище. Зрители "Дома-2" — днище. Миллионы рублей днища, заработанных на днище, — не показатель уровня интеллектуального превосходства", — написала уязвлённая Самбурская.

В конфликт вмешалась Ольга Бузова, которая упрекнула актрису в том, что та в погоне за хайпом и пиаром решила раскритиковать "Дом-2".