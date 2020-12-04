Неосторожное высказывание Ксении Бородиной спровоцировало острый конфликт.
Самбурская вскипела из-за критики Бородиной сериала "Беспринципные".
Ведущая "Дома-2" обвинила создателей многосерийного фильма в том, что они показывают аморальные отношения между мужчиной и женщиной.
Настасья Самбурская, которая играет одну из ролей в сериале, не осталась в долгу и отметила, что Бородина, которая 16 лет ведёт скандальную передачу "Дом-2", сама тоже причастна к довольно безнравственному проекту.
"Дом-2" — днище. Ведущие "Дома-2" — днище. Зрители "Дома-2" — днище. Миллионы рублей днища, заработанных на днище, — не показатель уровня интеллектуального превосходства", — написала уязвлённая Самбурская.
В конфликт вмешалась Ольга Бузова, которая упрекнула актрису в том, что та в погоне за хайпом и пиаром решила раскритиковать "Дом-2".
"Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым домом. И что я вижу и слышу? Кому-то вновь нужен хайп и пиар! Потому что никто больше не платит хорошие гонорары, время сложное, и человек решил вылить грязь прямо нам под дверь!" — объяснила свою позицию Ольга Бузова.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.