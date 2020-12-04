Ксения Бородина осудила блогера и девушку, погибшую в прямом эфире

Ведущая "Дома-2" последнее время всё чаще высказывается по поводу моральной деградации общества.

Недавно Ксения Бородина выразила своё мнение по поводу сериала "Беспринципные". Ведущая телестройки раскритиковала фильм из-за того, что он пропагандирует половую распущенность.

Ведущую, принявшую на себя роль морального судьи, упрекнули, сказав, что "Дом-2" — тоже не институт благородных девиц.

Теперь Бородина решила выказать своё негодование по поводу обстоятельств смерти девушки, скончавшейся в прямом эфире блогерского стрима.

Блогер Стас Решетников выгнал беременную подругу на балкон в мороз без верхней одежды. У девушки по имени Валентина остановилось сердце из-за переохлаждения и наркотического опьянения. Решетников вёл прямой эфир, когда понял, что девушка уже умерла.

Этот случай заставил многих осудить и блогера, и его девушку, ведшей довольно сомнительный образ жизни.