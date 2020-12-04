Ведущая "Дома-2" последнее время всё чаще высказывается по поводу моральной деградации общества.
Недавно Ксения Бородина выразила своё мнение по поводу сериала "Беспринципные". Ведущая телестройки раскритиковала фильм из-за того, что он пропагандирует половую распущенность.
Ведущую, принявшую на себя роль морального судьи, упрекнули, сказав, что "Дом-2" — тоже не институт благородных девиц.
Теперь Бородина решила выказать своё негодование по поводу обстоятельств смерти девушки, скончавшейся в прямом эфире блогерского стрима.
Блогер Стас Решетников выгнал беременную подругу на балкон в мороз без верхней одежды. У девушки по имени Валентина остановилось сердце из-за переохлаждения и наркотического опьянения. Решетников вёл прямой эфир, когда понял, что девушка уже умерла.
Этот случай заставил многих осудить и блогера, и его девушку, ведшей довольно сомнительный образ жизни.
"Вчера очередной стример пробил дно. Я не буду говорить, что сама суть алкоэфиров, где все напиваются, творят жесть, бьют девушек и кидаются друг на друга с ножами, — не норма. Это понятно любому вменяемому человеку. Так же, как и то, что при таком образе жизни, как показан в этих стримах, трагедия — вопрос времени. Погибшая девушка была молода, но вместо того, чтобы учиться, работать, развиваться, она выбрала скотское существование", — написала Бородина в своём микроблоге.
Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.