Стас Михайлов похвастался шевелюрой после пересадки волос

Кумир женщин заметно преобразился за последние годы.

Имидж артиста изменился в лучшую сторону. Певец стал стильно одеваться и обзавёлся шикарной шевелюрой.

Стас Михайлов признался, что сделал несколько операций по пересадке волос. Он с гордостью сообщил в интервью на YouTube-шоу "Алёна, блин!" о том, что на его голове красуются его собственные волосы без всяких накладок.

От "уколов красоты" исполнитель, по его собственному признанию, отказался, так как процедура доставляла ему дискомфорт.

Стас Михайлов пожаловался на здоровье. Он рассказал, что перенес операцию, желая избавиться от пароксизмальной аритмии. Причину своих недугов певец видит в том, что ему приходится много гастролировать. Исполнитель от непомерных нагрузок заработал грыжу, которая мешает ему заниматься спортом.