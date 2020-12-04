Павел Прилучный впервые вышел в свет после своих "боевых подвигов"

Актёр, который пострадал во время драки с владельцем ночного клуба в Калининграде, вернулся к привычному образу жизни.

Павел Прилучный перенёс операцию по восстановлению челюсти. Поклонники артиста надеются, что главный актёрский "инструмент" (лицо) было восстановлено в лучшем виде.

Прилучный пришёл на премьеру картины "Комета Галлея", в которой сыграл одну из ведущих ролей. В своём Instagram-аккаунте актёр опубликовал снимок на фоне афиши фильма.

"Вашего папу и тут, и там показывают", — подписал фото Прилучный.

Фанаты актёра не смогли оценить старания медиков, которые пытались вернуть Павлу его былое внешнее великолепие.

Так как Прилучный скрывает лицо от посторонних взглядов, можно предположить, что он ещё не вполне восстановился после того, как ему "разукрасили" лицо в драке.