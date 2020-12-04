Шнуров объяснил, почему Моргенштерн хорошо зарабатывает

Лидер группы "Ленинград" разобрался в современных тенденциях шоу-бизнеса.

В интервью с журналистом Алексеем Пивоваровым Сергей Шнуров рассказал, что молодые шоумены благополучно существуют в интернет-пространстве.

В то время как многие именитые звёзды жалуются на запрет концертов и безденежье, прогрессивное поколение шоуменов вовсю зарабатывают в Сети на стриминговых сервисах.

"Ты можешь быть виртуальным артистом. О чем нам говорит TikTok? TikTok об этом и поет, что тебе достаточно быть в этом пространстве. Быть звездой и выходить на сцену тебе не обязательно. Это новое решение, новое медиа, новые коммуникации, новый шоу-бизнес", — объяснил Сергей Владимирович.

Музыкант уверен, что новые условия, связанные с пандемией, спровоцируют естественный отбор в мире шоу-бизнеса. Останутся на плаву только те музыканты, которое сумели приспособиться к реалиям сегодняшнего дня.

Моргенштерн, по мнению Шнурова, зарабатывает в интернете больше, чем если бы он по старинке выходил на сцену и устраивал живые концерты.