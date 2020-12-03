Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.
Лидия Федосеева-Шукшина, несмотря на все неприятности, которые ей принёс брак с продюсером, нашла в себе силы пожелать Бари Каримовичу здоровья.
Актриса не стала злорадствовать по поводу деликатных причин ухудшения состояния его здоровья.
PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин объяснил, что Бари Каримовича госпитализировали из-за экстренного понижения давления. В квартире 73-летнего продюсера нашли множество пустых упаковок от препарата для повышения потенции. Это дало основание медикам предполагать, что Бари Каримович "переборщил" с "Виагрой".
Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что Лидия Николаевна беспокоится о здоровье супруга, с которым затеяла развод.
"Она о состоянии здоровья Алибасова переживает. Мы надеемся на его выздоровление", — объяснила юрист.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...