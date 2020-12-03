Федосеева-Шукшина прокомментировала госпитализацию Алибасова

Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.

Лидия Федосеева-Шукшина, несмотря на все неприятности, которые ей принёс брак с продюсером, нашла в себе силы пожелать Бари Каримовичу здоровья.

Актриса не стала злорадствовать по поводу деликатных причин ухудшения состояния его здоровья.

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин объяснил, что Бари Каримовича госпитализировали из-за экстренного понижения давления. В квартире 73-летнего продюсера нашли множество пустых упаковок от препарата для повышения потенции. Это дало основание медикам предполагать, что Бари Каримович "переборщил" с "Виагрой".

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что Лидия Николаевна беспокоится о здоровье супруга, с которым затеяла развод.