Эвелине Блёданс не жалко сестру, которая попалась с наркотиками

Ведущая объяснила, что думает по поводу поведения своей отчаянной родственницы.

Сводная сестра Эвелины Блёданс Диана снова принялась за старое. У женщины за плечами уже есть один срок за наркотики.

Неблагополучная сестра звезды российского телевидения опять попала в руки правоохранительных органов. У Дианы обнаружили пять свёртков с амфетамином и один с марихуаной.

Публичное покаяние Дианы, которое она делала пять лет назад в шоу "Говорим и показываем", оказалось неискренним. Сестра популярной ведущей показала себя неисправимой. Слёзы сестры больше не могут растрогать звезду экрана.

Эвелина Блёданс, которая уже устала вызволять свою незаконопослушную сестру из неприятностей, прокомментировала инцидент, который стал достоянием общественности.