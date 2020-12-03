Ксения Бородина стала моралистом и спровоцировала скандал

Ведущая "Дома-2" резко отозвалась о новом сериале, который, по её мнению, рассказывает про сношения, а не про отношения.

Ксения Бородина, которая 16 лет ведёт одну из самых скандальных передач российского ТВ, укорила создателей нового сериала "Беспринципные", обвинив их в том, что создали аморальный фильм.

"Посмотрела новый сериал. Грустно всё это выглядит: мужики, которые изменяют 24/7, и бабы, которые рады всё это прощать за сумку. По мне, так лучше быть одной, чем с "бьющей ключом" личной жизнью, где смешались кони-люди, а реального человека так и нет", — написала Бородина в Instagram.

Отзыв пришёлся не по вкусу писателю и сценаристу "Беспринципных" Александру Цыпкину. Его позабавило то, от кого исходит строгая оценка.

"Запомните этот день: земля-таки налетела на небесную ось. Ксения Бородина обвинила наш сериал в аморальности. Я долго тёр глаза. Представил себе, как Пабло Эскобар ругает фастфуд за вред здоровью, Эйхман участвует в движении BLM. Где-то в Сети написали, что вроде как после этого поста рухнул какой-то пиратский сайт, на котором злоумышленники выложили наш аморальный сериал", — саркастически откликнулся на критику сценарист.

Ещё более беспощадна в своём гневе была Настасья Самбурская.