Ведущая "Дома-2" резко отозвалась о новом сериале, который, по её мнению, рассказывает про сношения, а не про отношения.
Ксения Бородина, которая 16 лет ведёт одну из самых скандальных передач российского ТВ, укорила создателей нового сериала "Беспринципные", обвинив их в том, что создали аморальный фильм.
"Посмотрела новый сериал. Грустно всё это выглядит: мужики, которые изменяют 24/7, и бабы, которые рады всё это прощать за сумку. По мне, так лучше быть одной, чем с "бьющей ключом" личной жизнью, где смешались кони-люди, а реального человека так и нет", — написала Бородина в Instagram.
Отзыв пришёлся не по вкусу писателю и сценаристу "Беспринципных" Александру Цыпкину. Его позабавило то, от кого исходит строгая оценка.
"Запомните этот день: земля-таки налетела на небесную ось. Ксения Бородина обвинила наш сериал в аморальности. Я долго тёр глаза. Представил себе, как Пабло Эскобар ругает фастфуд за вред здоровью, Эйхман участвует в движении BLM. Где-то в Сети написали, что вроде как после этого поста рухнул какой-то пиратский сайт, на котором злоумышленники выложили наш аморальный сериал", — саркастически откликнулся на критику сценарист.
Ещё более беспощадна в своём гневе была Настасья Самбурская.
"А всерьёз обсуждать, сидя 17 лет на пеньке, жизнь деградирующих трутней из "Дома-2" — это, значит, быть преподавателем в институте благородных девиц? Телепроект, его ведущие и зрители — это днище, и миллионы заработанных рублей — не показатель интеллектуального превосходства!" — написала актриса, которая сыграла в провокативном сериале одну из ролей.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...