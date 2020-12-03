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Алибасов попал в больницу из-за ударной дозы "Виагры"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

73-летний продюсер продолжает шокировать аудиторию своими приключениями.

Алибасов попал в больницу из-за ударной дозы "Виагры"

Как сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, Бари Каримович был госпитализирован, так как у него резко упало давление.

Есть версия, что причиной ухудшения самочувствия главного "нанайца" страны стало чрезмерная доза препарата для повышения потенции.

"Версия врачей имеет право на жизнь, так как в квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата "Виагра", — прокомментировал инцидент Горжанкин.

Интернет-пользователи без труда нашли взаимосвязь между этим событием и более ранним сообщением о том, что 30-летняя помощница Алибасова ждёт от него ребёнка.

Продюсер даже посвящал аудиторию в свою личную жизнь, выкладывая жаркие фрагменты своего досуга.

Подписчики Алибасова могли видеть, как помощница Бари Каримовича танцует перед ним танец живота, а также проводит необычные арт-сеансы.

Автор: Елена Былкина
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