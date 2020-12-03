73-летний продюсер продолжает шокировать аудиторию своими приключениями.
Как сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, Бари Каримович был госпитализирован, так как у него резко упало давление.
Есть версия, что причиной ухудшения самочувствия главного "нанайца" страны стало чрезмерная доза препарата для повышения потенции.
"Версия врачей имеет право на жизнь, так как в квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата "Виагра", — прокомментировал инцидент Горжанкин.
Интернет-пользователи без труда нашли взаимосвязь между этим событием и более ранним сообщением о том, что 30-летняя помощница Алибасова ждёт от него ребёнка.
Продюсер даже посвящал аудиторию в свою личную жизнь, выкладывая жаркие фрагменты своего досуга.
Подписчики Алибасова могли видеть, как помощница Бари Каримовича танцует перед ним танец живота, а также проводит необычные арт-сеансы.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...