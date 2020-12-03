"Не позорьтесь": Татьяну Васильеву укорили за Навального

Актриса высказала оптимистический сценарий будущего страны, помешать которому может Алексей Навальный.

По мнению Татьяны Васильевой, оппозиционер поступает неправильно, навлекая на Россию новую волну санкций.

Она прокомментировала в Instagram заявление Навального, который призвал Евросоюз создать новую стратегию отношений с РФ и ввести санкции против олигархов.

Васильева отметила, что санкции отразятся не на богачах, а на простых людях. Артистка назвала поведение Навального "откровенным предательством своего народа".

Под постом актрисы высказался политик Илья Яшин. Он упрекнул женщину в непонимании политических процессов.

"Господи, не позорьтесь. Столько пафоса в ваших словах, а по факту — защищаете коррупционеров, которые безнаказанно воруют здесь, но тратить предпочитают в уютной Европе", — написал Яшин.

Васильева попросила не нападать на неё за "искреннюю позицию" и выразила уверенность, что истиной владеет не один только Илья Яшин.