Актриса высказала оптимистический сценарий будущего страны, помешать которому может Алексей Навальный.
По мнению Татьяны Васильевой, оппозиционер поступает неправильно, навлекая на Россию новую волну санкций.
Она прокомментировала в Instagram заявление Навального, который призвал Евросоюз создать новую стратегию отношений с РФ и ввести санкции против олигархов.
Васильева отметила, что санкции отразятся не на богачах, а на простых людях. Артистка назвала поведение Навального "откровенным предательством своего народа".
Под постом актрисы высказался политик Илья Яшин. Он упрекнул женщину в непонимании политических процессов.
"Господи, не позорьтесь. Столько пафоса в ваших словах, а по факту — защищаете коррупционеров, которые безнаказанно воруют здесь, но тратить предпочитают в уютной Европе", — написал Яшин.
Васильева попросила не нападать на неё за "искреннюю позицию" и выразила уверенность, что истиной владеет не один только Илья Яшин.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...