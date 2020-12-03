Дизайнер по имени Ковид предвидел пандемию коронавируса в 2019 году

Конкурсант американского шоу "Проект Подиум" в творческом порыве сумел предвидеть будущее.

Дизайнер Ковид Капур, носящий говорящее имя, исполнил задание шоу, сшив необычный наряд. Главным аксессуаром костюма выступила защитная маска, которая сейчас стала неотъемлемой частью нашей жизни.

Костюм с шотландской клеткой и маской из аналогичной ткани был создан в апреле 2019 года.

В разговоре с журналистами Ковид Капур объяснил, что не пытался предсказать пандемию коронавируса, однако считает наблюдение зрителей забавными.

"Очень интересно наблюдать за игрой судьбы", — сказал дизайнер.

Русскоязычные интернет-пользователи отметили, что Иван Дорн в своём клипе трёхлетней давности (ноябрь 2017 года) на песню "Не надо стесняться" тоже снял клип, который хорошо отражает пандемичные реалии сегодняшнего дня.