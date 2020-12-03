Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club позорищем

"Гламурный подонок" отечественного юмора признался, что не может смотреть без содрогания дебютные номера комедийного шоу.

Comedy Club празднует в этом году 15-летний юбилей.

"Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, практически отвергнутый всеми…" — зачитывала журналист реплики Таша Саркисяна.

Воля, которого сейчас считают образцовым мужем и отцом, признался, что испытывает за свои первые шаги на юмористическом поприще жгучий стыд.

Революционеров юмора всё чаще обвиняют в том, что они превратились в тех самых звёзд, которых когда-то высмеивали. Ценители юмора отмечают, что Comedy Club уже не тот.

На этот счёт у Павла Воли совершенно иная точка зрения.