"Гламурный подонок" отечественного юмора признался, что не может смотреть без содрогания дебютные номера комедийного шоу.
Comedy Club празднует в этом году 15-летний юбилей.
"Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, практически отвергнутый всеми…" — зачитывала журналист реплики Таша Саркисяна.
Воля, которого сейчас считают образцовым мужем и отцом, признался, что испытывает за свои первые шаги на юмористическом поприще жгучий стыд.
Революционеров юмора всё чаще обвиняют в том, что они превратились в тех самых звёзд, которых когда-то высмеивали. Ценители юмора отмечают, что Comedy Club уже не тот.
На этот счёт у Павла Воли совершенно иная точка зрения.
"Это позорище! Я сразу скажу всем людям, которые пишут: "Comedy не тот, верните старый". Ребята, вы не в себе! Пересмотрите первые выпуски. Какой старый Comedy?…Это просто позор без единой шутки. Идет 40 минут выпуск, а шуток нет! Какие люди сидят в зале? А столы в зале? Одни круглые, другие квадратные. Скатерти разные. Какие-то толстые стриптизерши на фоне, уставшие женщины после трех смен. Это просто какой-то адок", — объяснил комик в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире".
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И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...