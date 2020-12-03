Смерть — как часть контента. Уход из жизни девушки, вопреки мнению подписчиков блогера Reeflay, оказался настоящим.
30-летний блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, не выключил прямую трансляцию, несмотря на смерть возлюбленной по имени Валентина.
Решетников заснял на видео свои попытки привести в чувства девушку, которую отправил после ссоры на балкон без верхней одежды.
Он также снял приезд медиков, которые зафиксировали смерть Валентины. Только после прибытия в квартиру правоохранительных органов съёмки прекратились.
"Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики", — объяснили в правоохранительных органах.
Сейчас следствие рассматривает несколько версий происшествия: передозировка наркотиками, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения.
"Ну, она из-за него переживала, ревновала его. Из-за этого, видимо, напилась и стала ругаться с ним. Стас мне в тот момент сказал, чтоб я ехала домой. Я и ушла, только потом в "директе" узнала, что она умерла", — рассказала общая знакомая блогера Марина, которая в тот вечер тоже была в квартире Решетникова.
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