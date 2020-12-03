Стало известно, отчего умерла девушка в прямом эфире интернет-стрима

Смерть — как часть контента. Уход из жизни девушки, вопреки мнению подписчиков блогера Reeflay, оказался настоящим.

30-летний блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, не выключил прямую трансляцию, несмотря на смерть возлюбленной по имени Валентина.

Решетников заснял на видео свои попытки привести в чувства девушку, которую отправил после ссоры на балкон без верхней одежды.

Он также снял приезд медиков, которые зафиксировали смерть Валентины. Только после прибытия в квартиру правоохранительных органов съёмки прекратились.

"Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики", — объяснили в правоохранительных органах.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий происшествия: передозировка наркотиками, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения.