В Ялте 43-летняя сестра ведущей снова впуталась в криминальную историю.
Нелады с законом у сводной сестры Эвелины Блёданс Дианы начались уже давно.
Женщина состоит на учёте из-за употребления наркотиков с 1997 года. Она отбывала двухлетнее заключение в тюрьме за контрабанду сильнодействующих веществ.
"В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено 5 свёртков амфетамина и один сверток с марихуаной, которые она нашла в лесном массиве в районе озера "Магоби" и хранила для личного потребления", — объяснили представители правоохранительных органов kp. ru.
Диана снова рискует лишиться свободы. Ей грозит солидный срок, так как её судимость за контрабанду до сих пор не погашена.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...