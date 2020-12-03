Сестру Эвелины Блёданс задержали с наркотиками

В Ялте 43-летняя сестра ведущей снова впуталась в криминальную историю.

Нелады с законом у сводной сестры Эвелины Блёданс Дианы начались уже давно.

Женщина состоит на учёте из-за употребления наркотиков с 1997 года. Она отбывала двухлетнее заключение в тюрьме за контрабанду сильнодействующих веществ.

"В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено 5 свёртков амфетамина и один сверток с марихуаной, которые она нашла в лесном массиве в районе озера "Магоби" и хранила для личного потребления", — объяснили представители правоохранительных органов kp. ru.

Диана снова рискует лишиться свободы. Ей грозит солидный срок, так как её судимость за контрабанду до сих пор не погашена.