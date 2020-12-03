Тело актрисы Акимовой с синяком и ссадиной на лице обнаружил сын

Актрису, известную по ролям в фильмах "Дуэль", "Метель", нашли мертвой в собственной квартире.

Сын Нины Акимовой рассказал, что мать сутки не отвечала на его звонки. Обеспокоенный он поспешил домой к матери, где увидел её лежащей на полу на кухне.

Женщина, на лице которой обнаружены повреждения, была к моменту прибытия сына уже мертва.

"В квартире он нашел тело женщины. Из видимых повреждений: синяк под глазом и ссадина на лбу. Пока непонятно, как они были получены. Возможно, при падении. По данному факту проводится доследственная проверка", — дали комментарии "КП" в правоохранительных органах.

Около года назад актриса была госпитализирована из своей квартиры с побоями. Женщина почему-то отказалась от обвинений.