Актрису, известную по ролям в фильмах "Дуэль", "Метель", нашли мертвой в собственной квартире.
Сын Нины Акимовой рассказал, что мать сутки не отвечала на его звонки. Обеспокоенный он поспешил домой к матери, где увидел её лежащей на полу на кухне.
Женщина, на лице которой обнаружены повреждения, была к моменту прибытия сына уже мертва.
"В квартире он нашел тело женщины. Из видимых повреждений: синяк под глазом и ссадина на лбу. Пока непонятно, как они были получены. Возможно, при падении. По данному факту проводится доследственная проверка", — дали комментарии "КП" в правоохранительных органах.
Около года назад актриса была госпитализирована из своей квартиры с побоями. Женщина почему-то отказалась от обвинений.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...