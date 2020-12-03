Михаил Боярский предложил не призывать артистов в армию

Главный мушкетёр страны объяснил, почему не нужно трогать артистов

Михаил Боярский убеждён, что армейская служба негативно отражается на карьере представителей актёрской профессии.

По мнению звезды советского кино, актёры должны начинать работать как можно раньше.

"Думаю, что надо (ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию). Специалисты должны начинать работать, чем раньше, тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии", — сказал Боярский в интервью на радиостанции "Говорит Москва".

Самому артисту, работающему в пору своей юности в Театра имени Ленсовета, удалось отложить призыв до 25 лет. Совсем откосить от армии Михаилу не удалось. Его призвали в музыкальный взвод 14-го пулеметно-артиллерийского полка, где он служил Родине тем, что играл на барабане на праздничных и траурных церемониях.

В Южной Корее уже дали отсрочку от армии музыкантам и артистам. Это было сделано, чтобы представители массовой культуры неотрывно занимались карьерой до 30 лет.