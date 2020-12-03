Певица пренебрежительно отвернулась от устаревших форматов общения со зрителем и повернулась в сторону молодёжи.
Своё высказывание о том, что ей приятнее работать с молодежью, Милявская подкрепила делом.
Исполнительница решила ударить по музыкальным трендам, поэтому выбрала для себя молодёжный хит. Лолита перепела песню рэпера Моргенштерна "Cadillac".
Певица призналась, что с трудом расшифровала "хит года". Потом она адаптировала его под возрастную аудиторию, исполнив композицию, набравшую 40 миллионов просмотров на YouTube, с хоровым сопровождением.
"Оно тебя питает, вы не заигрываете, ты можешь выслушать от них и сама навалять им то же самое. Но это всё дает развитие, тебе интересно, у тебя глаз горит!" — рассказала певица в "Яндекс. Эфире".
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...