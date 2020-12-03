Лолита спела хит Моргенштерна "Cadillac" с хором и оркестром

Певица пренебрежительно отвернулась от устаревших форматов общения со зрителем и повернулась в сторону молодёжи.

Своё высказывание о том, что ей приятнее работать с молодежью, Милявская подкрепила делом.

Исполнительница решила ударить по музыкальным трендам, поэтому выбрала для себя молодёжный хит. Лолита перепела песню рэпера Моргенштерна "Cadillac".

Певица призналась, что с трудом расшифровала "хит года". Потом она адаптировала его под возрастную аудиторию, исполнив композицию, набравшую 40 миллионов просмотров на YouTube, с хоровым сопровождением.